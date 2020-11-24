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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛЛЕГИЯ МИНЛЕСХОЗА БЕЛАРУСИ НА ЗАСЕДАНИИ 25 НОЯБРЯ РАССМОТРИТ ИТОГИ РАБОТЫ ОТРАСЛИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
09:23 25.11.2020
25 ноября в формате видеоконференции состоится заседание коллегии Министерства лесного хозяйства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, на заседании будет рассматриваться выполнение организациями отрасли прогнозных показателей социально-экономического развития за 9 месяцев.
Кроме того, планируется обсудить результаты выполнения директивы № 1 по укреплению общественной безопасности и дисциплины, проанализировать сортировку лесопродукции, поступающей на промышленные склады в лесохозяйственных учреждениях.
Помимо этого, на заседании пойдет речь об итогах годовых биржевых торгов по реализации древесины в заготовленном виде ресурса 2021 года.
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