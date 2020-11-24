ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ПОДРОСЛА В ОКТЯБРЕ НА 1,6%

18:00 24.11.2020 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре 2020 г. составила 1285 рублей. Об этом сообщил Национальный статкомитет. В сентябре средняя зарплата была 1264,5 рубля. Таким образом, в октябре она подросла по сравнению с сентябрем на 20,5 рубля, или на 1,6%.