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ЭКОНОМИКА РБ


ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ: ОТСУТСТВИЕ ТАКСОМЕТРА И НЕВЫДАЧА ЧЕКА - САМЫЕ ЧАСТЫЕ ЖАЛОБЫ ПАССАЖИРОВ


17:41 24.11.2020

Транспортная инспекция рассматривает обращения граждан с претензиями к организации и выполнению пассажирских перевозок такси. С начала года только в Аппарат управления инспекции их поступило порядка 300.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Транспортной инспекции, среди основных вопросов – отсутствие таксометра в автомобиле или проезд с выключенным таксометром, заявители также жалуются, что водитель не выдал чек после завершения поездки.

Правилами автомобильных перевозок пассажиров предусмотрено, что пассажир такси имеет право отказаться от оплаты за поездку, если услуга по перевозке оказывается с выключенным таксометром или без его наличия. Исключение – случаи выполнения услуги по перевозке пассажиров такси, заказанной с помощью электронной информационной системы. Если услуга по перевозке пассажира заказана без использования электронной информационной системы, водитель обязан выдать пассажиру чек после завершения поездки, а поездка обязательно должна осуществляться с включенным таксометром.

Граждане также ссылаются в обращениях на нарушения оформления автомобиля-такси. Бывает, что пассажиры сталкиваются с некорректным поведением водителя. Транспортная инспекция проводит разбирательства по фактам всех заявлений.

Напомним, в стране продолжается массовая проверка такси. На сегодняшний день инспекторы проверили около 1 тыс. автомобилей-такси, выявили более 900 нарушений, выдали более 240 требований (предписаний) об устранении выявленных нарушений.
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