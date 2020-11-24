Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС предложил решение для управления молочной фермой на основе концепции интернета вещей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, более 120 коров обеспечили «умными» ошейниками с радиомодулями для дистанционного мониторинга основных показателей их здоровья. Пилотный цифровой проект запущен на одном из сельхозпредприятий Глубокского района Витебской области.

Решение от МТС представляет собой «умный» ошейник со встроенным IoT-датчиком и специальное программное обеспечение. Передача данных происходит по технологии NB-IoT. Сотрудники сельхозпредприятия дистанционно в режиме реального времени могут определить наиболее оптимальное время эструса у коров и контролировать руминацию — жевательный процесс, который рассказывает о состоянии здоровья животного.

Данные, получаемые с датчиков смарт-ошейников, хранятся в облачном сервисе МТС Cloud и доступны персоналу на любом устройстве через веб-браузер. Визуализация данных по активности и руминации осуществляется в виде подробных графиков.

«Получаемая с помощью умных ошейников информация дает возможность повысить экономическую отдачу от каждой единицы крупного рогатого скота. Кроме того, она используется для мониторинга состояния здоровья стада. В целом, данное решение оптимизирует работу сотрудников сельскохозяйственных предприятий», - прокомментировал Иосиф Лешкевич, директор сельхозпредприятия «Сельцы» Глубокского района.

Решение для сельского хозяйства на основе технологии NB-IoT разработано совместно с китайской компанией AOTOSO. Такие смарт-ошейники для животных используют сотни «умных» молочных ферм Китая, где применение интеллектуальных цифровых продуктов уже доказало свою эффективность. Кроме того, подобный опыт внедрен на фермах Великобритании, России, Чехии, США и других.

«Цифровизация сельского хозяйства — это один из ключевых драйверов развития отрасли во всем мире. Именно благодаря трансформации сельскохозяйственной отрасли с помощью внедрения новейших технологий увеличивается производительность труда и снижаются затраты, а значит — растет и прибыль. Сегодня мы видим растущую потребность в таких цифровых решениях и со стороны белорусских предприятий», - рассказал специалист по маркетингу группы цифровых бизнес-решений компании МТС Алексей Мартинович.

Встроенные IoT-модули в умных ошейниках отличаются низким энергопотреблением и способны проработать более 5 лет от одной батарейки.