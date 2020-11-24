|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВЫВОЗ СНЕГА В МИНСКЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА 9 ОСНОВНЫХ И РЕЗЕРВНЫХ ПЛОЩАДКАХ
15:36 24.11.2020
Все городские службы, обеспечивающие качественное состояние улично-дорожной сети города Минска в зимний период, готовы к работе в сложных погодных условиях. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора ГПО «Горремавтодор» Мингорисполкома Владимир Латушкин.
По его словам, техника в количестве 763 единицы подготовлена в полном объеме, проведено техобслуживание и аттестация на нормы распределения. Заключены договоры с другими организациями на предоставление спецтехники, в частности на вывоз снега.
«Вывоз снега в Минске будет осуществляться на 9 основных и резервных площадок. Также будет осуществляться утилизация снега на снегоплавильном пункте. По состоянию на 20 ноября в Минске заготовлено: 32 тысячи тонн песчано-соляных смесей (60% от общей потребности). Общая потребность на зимний период для города Минска составляет: 48,5 тысячи тонн чистой соли и 54 тысячи тонн ПСС», - рассказал Владимир Латушкин.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 24.11.2020
Курсы в банках
на 24.11.2020
Конвертация в банках
на 24.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте