Все городские службы, обеспечивающие качественное состояние улично-дорожной сети города Минска в зимний период, готовы к работе в сложных погодных условиях. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора ГПО «Горремавтодор» Мингорисполкома Владимир Латушкин.

По его словам, техника в количестве 763 единицы подготовлена в полном объеме, проведено техобслуживание и аттестация на нормы распределения. Заключены договоры с другими организациями на предоставление спецтехники, в частности на вывоз снега.

«Вывоз снега в Минске будет осуществляться на 9 основных и резервных площадок. Также будет осуществляться утилизация снега на снегоплавильном пункте. По состоянию на 20 ноября в Минске заготовлено: 32 тысячи тонн песчано-соляных смесей (60% от общей потребности). Общая потребность на зимний период для города Минска составляет: 48,5 тысячи тонн чистой соли и 54 тысячи тонн ПСС», - рассказал Владимир Латушкин.