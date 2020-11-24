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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУСНЕФТЬ ПРОДОЛЖАЕТ ПЕРЕСТРАИВАТЬ СЕТЬ АЗС


15:15 24.11.2020

ПО «Белоруснефть» в этом году ввела в строй четыре новые автозаправки и масштабно реконструирует девять объектов, пишет портал neft.by.

В числе таких АЗС первый на МКАД-2 автозаправочный комплекс № 61, возведенный предприятием «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт». Современная АЗС открылась на автобане, который введен в эксплуатацию в 2016 году и наравне с МКАД-1 призван разгрузить транспортные потоки в столице. К услугам клиентов новой автозаправки – торговый зал на 100 квадратных метров, кафетерий, все виды топлива, электрозарядка, пост подкачки шин, пылесос.

АЗС-мультикомплекс № 89 европейского уровня в этом году открылся и на 46-м километре международной трассы М10 «Граница РФ – Гомель – Кобрин». Международные автомобильные потоки, связанные с активным направлением «Брянск – Брест», продиктовали необходимость такого объекта.

Столь же многофункциональна и АЗС № 64 предприятия «Белоруснефть-Минскавтозаправка», открывшаяся в столице на улице Запорожской. Ее проектная мощность – 250 заправок в сутки. Плюс электрозарядная станция и весь комплекс дополнительных услуг. Еще одним приятным бонусом здесь стала велопарковка. А весной на АЗС планируют открыть прокат двухколесного транспорта.

Тем временем, юбилейная – 90-я – автозаправочная станция предприятия «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» решила проблему полесской глубинки. Контейнерную АЗС построили в Лельчицком районе у поселка Глушковичи. Этот социальный проект реализован в интересах жителей приграничного региона.

Кроме строительства новых объектов, компания проводит и масштабное обновление действующих АЗС. На сегодняшний день проведена реконструкция восьми автозаправок. Завершаются работы на девятом объекте – автозаправочной станции № 42 предприятия «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» у деревни Кулаки Солигорского района.

По предварительным планам, в 2021 году компания планирует расширить сеть еще на три АЗС-мультикомплекса, масштабно реконструировать 12 заправок и 21 модернизировать. Объекты строительства будут возводиться в новом фирменном стиле «Белоруснефти», который был утвержден в нынешнем году, с измененными подходами в планировке пространства, дизайне, цветовых решениях.

Автозаправочная сеть компании «Белоруснефть» является крупнейшей в Беларуси. В настоящее время она насчитывает более 570 АЗС, охватывая все регионы страны.
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