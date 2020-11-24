Первый «Новогодний экспресс» в поместье Деда Мороза в Беловежскую пущу отправится из Минска 24 декабря 2020 года, второй - 6 января 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, при востребованности услуги дополнительные экспрессы пустят 26 декабря 2020 года, 2 и 8 января 2021 года.

Со станции Минск-Пассажирский поезда будут отправляться в 21:58, а прибывать в Брест — на следующий день в 7:50. Оттуда путешествующих на автобусах доставят в Беловежскую пущу, где они проведут целый день.

Обратно из Бреста новогодние экспрессы будут отъезжать в 17:28 и прибывать в столицу в 22:19. В дороге пассажиры встретятся с железнодорожным Дедом Морозом и его помощником.

Время поездки будут соблюдаться все необходимые антикоронавирусные меры. Перед отправлением в поездах будут делать уборку с дезсредствами, пассажиры в пути смогут купить медицинские маски.

Что касается цены, то стоимость тура в новогоднем поезде составит в купейном вагоне: взрослый - Br110,00; дети от 10 до 13 лет (включительно) - Br106,00; дети от 6 до 10 лет (включительно) - Br87,90, дети до 5 лет (включительно) - Br80,90 (с местом).