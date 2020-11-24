Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза из Литвы на территорию Евразийского экономического союза компьютерных комплектующих и аксессуаров стоимостью более 90 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, дорогостоящий товар обнаружен среди пищевых добавок в автомобиле VOLKSWAGEN, следовавшем через пункт пропуска «Котловка».

Согласно представленным документам, в машине литовского перевозчика в адрес российского получателя перевозились пищевые добавки. Однако при досмотре автомобиля установлено, что между упаковками с заявленным товаром скрыты коробки с компьютерными комплектующими и аксессуарами, такими как оперативная память и SSD-диски общим количеством более 850 единиц.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает административную ответственность для юридического лица в виде штрафа в размере 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.