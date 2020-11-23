Администрация СЭЗ «Могилев» представила возможность виртуального посещения своих участков с помощью 3D туров, размещенных на официальном сайте учреждения.

Как сообщает сайт СЭЗ, технология панорамной съемки позволяет создать 100% виртуальную копию реального пространства, создавая «эффект присутствия» у зрителя. Посетитель виртуального 3D тура может интерактивно перемещаться в пространстве, что позволяет получить максимально достоверную информацию об интересующих участках и свободных промышленных площадях в границах СЭЗ «Могилев».

«Виртуальные 3D туры по участкам СЭЗ «Могилев» круглосуточно доступны для просмотра везде, где есть интернет. Они работают на планшетах и смартфонах, ноутбуках и стационарных компьютерах, являясь мощным инструментом для дистанционного получения полноценного визуального представления о перспективных инвестиционных площадках СЭЗ «Могилев» из любой точки земного шара, что приобретает особую актуальность в условиях ограничений на международные поездки, введенных в связи с пандемией COVID-19», - отмечают в СЭЗ.

В настоящее время на сайте администрации СЭЗ «Могилев» для просмотра доступны 3D туры по участкам №1 - №8, №10, №12 и №17, в связи с действующими ограничениями на аэросъемку с участками №9, №11, №13 - №16 можно ознакомиться в формате детально отрисованных схем.