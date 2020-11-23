ЭКОНОМИКА РБ

В ПОЛЕТАХ «БЕЛАВИА» В МЮНХЕН С 1 ДЕКАБРЯ ГРЯДУТ ИЗМЕНЕНИЯ

12:35 24.11.2020 Национальная авиакомпания «Белавиа» сообщила об изменениях в полетах в Мюнхен с 1 декабря 2020 года. «С 1 декабря все рейсы в аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса (MUC) будут выполняться только в/из терминала 2», - говорится в сообщении авиаперевозчика.