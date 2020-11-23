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ЭКОНОМИКА РБ
В ПОЛЕТАХ «БЕЛАВИА» В МЮНХЕН С 1 ДЕКАБРЯ ГРЯДУТ ИЗМЕНЕНИЯ
12:35 24.11.2020
Национальная авиакомпания «Белавиа» сообщила об изменениях в полетах в Мюнхен с 1 декабря 2020 года.
«С 1 декабря все рейсы в аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса (MUC) будут выполняться только в/из терминала 2», - говорится в сообщении авиаперевозчика.
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