Новый законопроект «О туризме» может уничтожить белорусских национальных туроператоров. Об этом пишет на своем сайте Республиканский Союз туристических организаций (РСТО).

Как известно, работа по новому законопроекту «О туризме» ведется уже несколько лет. Сейчас государство в лице регулятора отрасли пытается навязать туристическому бизнесу то, что, собственно, никогда не работало эффективно: не защитило ни потребителей, ни субъектов туристической деятельности. Государство в период пандемии и неопределенности предлагает в новой редакции закона те же фингарантии, отчисления туроператоров в фонды и страхование гражданской ответственности, существенно ухудшающие положение отечественных игроков рынка.

Чтобы собрать фонд, который в последующем защитил бы потребителя от угроз банкротства туроператоров, по данным экономистов РСТО, понадобится около 150 лет. А любые дополнительные финансовые обязательства, ложась на туроператоров, неизбежно отразятся на стоимости путевки. В нынешних условиях – это прямой шаг к уничтожению рынка туруслуг в стране.

Сегодня белорусский туризм, по сути, остался один на один со своими проблемами. Государство, по меньшей мере, должно подставить плечо, но уж ни в коем случае не вставлять палки в колеса.

Туристическое сообщество Беларуси предложило различные формы защиты потребителей и турфирм, которые уже существуют в европейских странах, по конъюнктуре схожих с Беларусью: Польше, Великобритании и других — к примеру, страхование каждого туристического пакета. Разделение ответственности туроператоров и турагентов можно было бы обеспечить принятием подзаконного акта, а новый закон отложить до стабилизации обстановки.

С марта 2020 года, в результате пандемии, мировой туризм, в том числе, и белорусский, по сути, приостановил свою деятельность. И теперь принятие каких-либо законов, существенно ухудшающих деятельность отечественного турбизнеса, просто недопустимо. Наоборот, нужно сконцентрировать усилия государства и турбизнеса на поддержке туротрасли, считают в РСТО.

В октябре Республиканский Союз туристических организаций написал обращение в Палату представителей, в котором привел аргументы, почему именно сейчас нельзя принимать новый Закон «О туризме» в существующей редакции (напомним, что в эти дни документ находится на рассмотрении в парламенте).

К сожалению, комиссия по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике (в компетенции которой, в том числе, и туризм) дала неутешительный ответ, в котором написано, что парламентарии не усматривают никаких рисков для отрасли, связанных с принятием нового законопроекта. Тем не менее, по мнению белорусских операторов, они есть. И Республиканский Союз туристических организаций надеется на то, что и чиновники в правительстве, и парламентарии все же удержат ситуацию под контролем и не допустят фатального развития.

Пандемия коронавируса мощно ударила по туристической отрасли. К ноябрю 2020 года стало ясно, что организованный въездной туризм потерял в Беларуси практически 100% потока, от выездного осталось от 20% до 30% объема. Продолжать сохранять бизнес и кадры в таких условиях крайне сложно. Многие фирмы и не смогли – закрылись, ужались, отправили в бессрочные отпуска сотрудников и так далее. Государство в этой патовой ситуации, к сожалению, смогло оказать лишь крохотную поддержку, издав указ об арендных послаблениях, воспользоваться которыми в туротрасли так и не смогли в должной мере. Указ об отсрочке исполнения обязательств по договорам также не был принят, поэтому жутковатым бонусом к текущим проблемам над фирмами по-прежнему висят долговые обязательства перед потребителями.

И вот в такой обстановке туризму предлагаются новые правила игры – Закон «О туризме», главным новшеством которого является введение финансовых гарантий туроператоров – и это на фоне прогнозируемых отрицательных годовых балансов на протяжении ряда лет — вплоть до периода восстановления.

В настоящий момент проект закона внесен на рассмотрение Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь, и судьба его может решиться уже в этом году.

«В течение 2019-2020 годов РСТО участвовал в обсуждении законопроекта на стадии его разработки, - говорится в обращении Республиканского Союза туристических организаций к парламентариям. – Мы неоднократно указывали на несовершенство предложенных норм и несоответствие подходов к реальному состоянию туристического рынка Республики Беларусь. Несмотря на все доводы об экономической и в ряде случаев юридической несостоятельности и деструктивном характере отдельных положений (в частности, касающихся финансовых гарантий), голос турбизнеса услышан не был. По итогам обсуждения в Министерстве спорта и туризма РСТО выразил письменное несогласие путем особого мнения. На наш взгляд, Палате Представителей Национального собрания предложена на рассмотрение последняя редакция законопроекта о туризме, самостоятельно на 50% переработанная регулятором отрасли летом 2020 года, без согласования с турбизнесом. Документ не соответствует сегодняшним вызовам, не учитывает кризисное состояние отечественного туризма в период пандемии, не предусматривает перспектив отечественного туризма и существенно ухудшает ведение предпринимательской деятельности в туризме. При этом не предоставлено какое-либо экономическое обоснование. Кроме того, проект закона «О туризме» в нынешней редакции выглядит как закон «О выездном туризме», что не соответствует реальным достижениям отечественного туризма. В связи с вышеизложенным, Республиканский Союз туристических организаций полагает, что данный законопроект должен быть отправлен на переработку и считает целесообразным воздержаться от принятия законодательных и иных нормативно-правовых актов, существенно изменяющих условия ведения хозяйственной деятельности в сфере туризма в течение ближайших трех лет — до восстановления туристической деятельности».

В РСТО считают, что проект нового главного туристического закона предусматривает дополнительную финансовую нагрузку, которую не сможет выполнить ни один белорусский туроператор. Для подтверждения этого достаточно провести мониторинг состояния туротрасли в настоящий момент. Хотя факт этот лежит на поверхности, особой аналитики и не требуется. Туризм принял на себя главный удар пандемии, и ЮНВТО выступила с рекомендациями не принимать в этих условиях законы, существенно меняющие условия функционирования турбизнеса.

Нынешняя редакция нового белорусского Закона «О туризме» разрабатывалась долго и когда она, наконец, поступила в Национальное собрание, условия в мировом и белорусском турбизнесе изменились настолько, что документ выглядит сырым и неактуальным.

Более всего туризму сейчас необходимы «дорожные карты» для спасения отрасли, в частности, въездного и внутреннего туризма, который нуждается в своеобразной «консервации» с сохранением кадров и ресурсов до лучших времен (напомним, РСТО уже выступил с пакетом таких мер). И менее всего сегодня нужна дополнительная финансовая нагрузка, которая, вполне вероятно, просто уничтожит национальный туроперейтинг, монополизирует ситуацию, приведет к тому, что на рынке останутся несколько зарубежных операторов.

«Время подумать еще есть, РСТО готов к обсуждению проблемы на всех уровнях», - заявляют в Союзе.