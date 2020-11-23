Между специалистами Национального кадастрового агентства и оценщиками Гродненского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру, а также его филиалами в формате видеоконференции состоялся первый этап тестирования моделей кадастровой оценки земель.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, специалисты Национального кадастрового агентства поделились практикой проведения кадастровой оценки земель по видам функционального использования «Жилая усадебная зона», «Рекреационная зона», проинформировали о методологии и этапах проведения кадастровой оценки, а также акцентировали внимание на проблемных вопросах, с которыми столкнулись специалисты при выполнении данного вида работ.

Стоит отметить, что видеоконференция стала отправной точкой второго этапа тестирования моделей кадастровой оценки.