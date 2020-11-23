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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ 55-ТОННЫЙ САМОСВАЛ БЕЛАЗ ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НА УГОЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ


11:12 24.11.2020

ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» ввело в эксплуатацию новый карьерный самосвал БЕЛАЗ-7555Н грузоподъемностью 55 тонн на разрезе «Саяно-Партизанский» в Красноярском крае (Россия), который принадлежит компании «Русский Уголь» (входит в группу «САФМАР»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, новый самосвал предназначен для транспортировки вскрышных пород и угля до внутреннего склада.

В пятой модификации серии 7555 – карьерном самосвале БЕЛАЗ-7555Н – реализованы передовые технические решения и внедрен ряд новых узлов и систем: современная гидромеханическая передача с системой автоматического управления, которая улучшает эксплуатационные характеристики машины, увеличивает ее ресурс и надежность, поддерживая оптимальные рабочие режимы; новый ведущий задний мост с увеличенным ресурсом; двухконтурная гидросистема, обеспечивающая надежность и высокую динамику работы; кабина повышенной комфортности и улучшенной обзорности.

«За последние три года на наше угледобывающее предприятие поступило семь карьерных самосвалов серии БЕЛАЗ-7555. Всего на разрезе эксплуатируется 19 единиц техники белорусского производства, из них 13 самосвалов БЕЛАЗ-7555В, 3 – БЕЛАЗ-7555D, 3 – БЕЛАЗ-7555Н, все грузоподъемностью 55 тонн, – рассказал главный механик разреза «Саяно-Партизанский» Сергей Железцов.

На разрезе «Саяно-Партизанский», введенном в эксплуатацию в 1991 году, добывается энергетический уголь марок «Д» и «Г». В 2018 году предприятие впервые достигло годового объема добычи в 1 млн тонн угля, а в ближайшей перспективе он должен вырасти до 1,5 млн тонн в год. Сибирское твердое топливо пользуется стабильно высоким спросом как на внутреннем рынке, так и у импортеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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