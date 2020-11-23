В белорусском медицинском образовании грядут изменения - вводится резидентура. Эту новость сообщил 23 ноября 2020 года исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

«Уже все наслышаны, что в белорусском медицинском образовании грядут изменения - вводится резидентура. Она заменит клиническую ординатуру и позволит изменять профиль медицинской специальности для реализации имеющегося профессионального потенциала медицинского работника. Применение резидентуры позволит осуществить переход на 2-3 годичную профессиональную подготовку по освоению высокотехнологичных вмешательств», - рассказал Пиневич, представляя нового директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии - доктора медицинских наук, профессора Анжелику Солнцеву, которая сменит на этом посту Наталью Коноплю.

По его словам, сейчас приобретение узкой специализации возможно только через интернатуру или переподготовку.

«После введения изменений в последипломную подготовку получить право практической деятельности по узким специальностям можно будет, лишь закончив резидентуру», - уточнил Пиневич.

Организацией подготовки в резидентуре специалистов по узким высокотехнологичным специальностям будет заниматься БелМАПО.

«В этой связи мы планируем изменение профиля работы БелМАПО. Наталья Евгеньевна Конопля станет во главе так называемого холдинга - трех объединенных кафедр педиатрии. Она дала согласие возглавить эту новую крупнейшую структуру БелМАПО. Перед Натальей Евгеньевной поставлена задача радикально поднять уровень постдипломной подготовки специалистов-педиатров, а также решить еще одну крайне сложную задачу - организовать подготовку в резидентуре специалистов по узким высокотехнологичным специальностям», - сказал Дмитрий Пиневич.