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ЭКОНОМИКА РБ
В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ РЕЗИДЕНТУРА
10:26 24.11.2020
В белорусском медицинском образовании грядут изменения - вводится резидентура. Эту новость сообщил 23 ноября 2020 года исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.
«Уже все наслышаны, что в белорусском медицинском образовании грядут изменения - вводится резидентура. Она заменит клиническую ординатуру и позволит изменять профиль медицинской специальности для реализации имеющегося профессионального потенциала медицинского работника. Применение резидентуры позволит осуществить переход на 2-3 годичную профессиональную подготовку по освоению высокотехнологичных вмешательств», - рассказал Пиневич, представляя нового директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии - доктора медицинских наук, профессора Анжелику Солнцеву, которая сменит на этом посту Наталью Коноплю.
По его словам, сейчас приобретение узкой специализации возможно только через интернатуру или переподготовку.
«После введения изменений в последипломную подготовку получить право практической деятельности по узким специальностям можно будет, лишь закончив резидентуру», - уточнил Пиневич.
Организацией подготовки в резидентуре специалистов по узким высокотехнологичным специальностям будет заниматься БелМАПО.
«В этой связи мы планируем изменение профиля работы БелМАПО. Наталья Евгеньевна Конопля станет во главе так называемого холдинга - трех объединенных кафедр педиатрии. Она дала согласие возглавить эту новую крупнейшую структуру БелМАПО. Перед Натальей Евгеньевной поставлена задача радикально поднять уровень постдипломной подготовки специалистов-педиатров, а также решить еще одну крайне сложную задачу - организовать подготовку в резидентуре специалистов по узким высокотехнологичным специальностям», - сказал Дмитрий Пиневич.
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