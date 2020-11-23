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ЭКОНОМИКА РБ


СВЕТЛОГОРСКИЙ ЦКК В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ЗАКУПИТ ДРОВА И ТОПЛИВНУЮ ЩЕПУ


09:37 24.11.2020

ОАО «Светлогорский ЦКК» готово в срочном порядке заключить договора на закупку дров и щепы топливной.

«Просим предоставить полную информацию цен на дрова СТБ 1510-2012 пород-сосна, ель, диаметр 8-40 см. в верхнем отрезе, длина 4,0 м и щепы топливной, в которую будут включены расходы на условиях франко-вагон станция назначения или на условиях франко-склад покупателя», - говорится в сообщении предприятия.
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