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ЭКОНОМИКА РБ
СВЕТЛОГОРСКИЙ ЦКК В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ЗАКУПИТ ДРОВА И ТОПЛИВНУЮ ЩЕПУ
09:37 24.11.2020
ОАО «Светлогорский ЦКК» готово в срочном порядке заключить договора на закупку дров и щепы топливной.
«Просим предоставить полную информацию цен на дрова СТБ 1510-2012 пород-сосна, ель, диаметр 8-40 см. в верхнем отрезе, длина 4,0 м и щепы топливной, в которую будут включены расходы на условиях франко-вагон станция назначения или на условиях франко-склад покупателя», - говорится в сообщении предприятия.
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