ЭКОНОМИКА РБ

СВЕТЛОГОРСКИЙ ЦКК В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ЗАКУПИТ ДРОВА И ТОПЛИВНУЮ ЩЕПУ

09:37 24.11.2020 ОАО «Светлогорский ЦКК» готово в срочном порядке заключить договора на закупку дров и щепы топливной. «Просим предоставить полную информацию цен на дрова СТБ 1510-2012 пород-сосна, ель, диаметр 8-40 см. в верхнем отрезе, длина 4,0 м и щепы топливной, в которую будут включены расходы на условиях франко-вагон станция назначения или на условиях франко-склад покупателя», - говорится в сообщении предприятия.