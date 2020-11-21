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ЭКОНОМИКА РБ


КВАРТИРЫ В МИНСКЕ ПРОДОЛЖАЮТ ДЕШЕВЕТЬ - REALT.BY


18:04 23.11.2020

Квартиры в Минске продолжают дешеветь: индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 16 по 23 ноября 2020 года, снизился на 0,4% и составил 1333 $/м2.

Как пишет аналитический центр Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за 7 дней выросла на 0,5% и составляет на данный момент 1301 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков достиг 32 $/м2. Это минимальное значение за последние 2,5 года.

Отрицательная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы уже на протяжении 14 недель.

На протяжении тех же 14 недель число выставленных на продажу квартир растет. За последнюю неделю объем предложения увеличился еще на 0,6%, показав свой новый максимум.

Наиболее ощутимым прирост объектов был в сегменте 1- и 4-комнатных квартир — на 1,3% и 1,2% соответственно. Количество «трешек» увеличилось на 0,4%, 2-комнатных квартир — практически не изменилось.

За исключением 3-комнатных квартир, снижение цен прослеживалось по всем сегментам. Сильнее всего за неделю снизилась цена 4-комнатных квартир — на 1,6%, а также у «однушек» — на 0,8%.

Октябрьский район уже несколько недель подряд лидирует по снижению цен на квартиры среди районов города. За последние 7 дней средняя цена квадратного метра здесь снизилась еще на 1,3%. Почти такая же динамика зафиксирована и в Первомайском районе (-1%). В других районах изменение цен произошло в пределах от +0,1% до -0,5%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке): Брест — 816 $/м2 (-0,1%), Витебск — 623 $/м2 (-0,3%), Гомель — 627 $/м2 (-0,3%), Гродно — 721 $/м2 (-0,3%), Могилев — 662 $/м2 (+0,3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 610 $/м2 (-0,1%), Солигорск — 841 $/м2 (-0,3%), Молодечно — 744 $/м2 (+0,3%), Жодино — 734 $/м2 (+0,5%), Слуцк — 576 $/м2 (+0,8%).
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