27 ноября на YouTube-канале НЦПИ (начало в 10.30) состоится открытый семинар, посвященный вопросам защиты права собственности при оспаривании сделок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦПИ, судья судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда Виктор Курило рассмотрит общие вопросы защиты права собственности, оспаривание сделок как один из способов защиты права собственности, особенности обращения собственников с исками о признании оспоримых сделок недействительными или об установлении факта ничтожности сделок и особенности оспаривания сделок участниками общей собственности.

До 11.00 27 ноября спикеру семинара можно задать вопросы по заявленной теме, направив их по электронной почте . Ответы будут озвучены в прямом эфире.