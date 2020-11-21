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ЭКОНОМИКА РБ
НЦПИ 27 НОЯБРЯ ПРОВОДИТ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ПРИ ОСПАРИВАНИИ СДЕЛОК
17:42 23.11.2020
27 ноября на YouTube-канале НЦПИ (начало в 10.30) состоится открытый семинар, посвященный вопросам защиты права собственности при оспаривании сделок.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦПИ, судья судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда Виктор Курило рассмотрит общие вопросы защиты права собственности, оспаривание сделок как один из способов защиты права собственности, особенности обращения собственников с исками о признании оспоримых сделок недействительными или об установлении факта ничтожности сделок и особенности оспаривания сделок участниками общей собственности.
До 11.00 27 ноября спикеру семинара можно задать вопросы по заявленной теме, направив их по электронной почте . Ответы будут озвучены в прямом эфире.
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