В январе-октябре 2020 г. организациями всех форм собственности Минской области построено 8,2 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 925,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 235 тыс. квадратных метров общей площади, или 25,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 154,2 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 646,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 69,8% от общего ввода по области.