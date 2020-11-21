За январь-сентябрь 2020 г. в реальный сектор экономики Могилевской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $152 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (30,2% от всех поступивших инвестиций), Нидерландов (25,8%) и Кипра (11,5%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $124,5 млн, или 81,9% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-сентябрь 2020 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $93,8 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (85,5% от всех направленных инвестиций), Казахстана (9,4%).

На долю прямых инвестиций приходилось 93,7% всех направленных инвестиций за рубеж.