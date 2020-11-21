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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЛЕСОВОЗНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП «АМКОДОР» ПОЛУЧИЛИ УРАЛЬСКИЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ


16:41 23.11.2020

Официальный дилер холдинга «АМКОДОР» по машинам для лесопромышленного комплекса в Уральском федеральном округе ООО «Амкодор-Урал» поставил в адрес лесозаготовителей города Серова первый в Российской Федерации полуприцеп лесовозный специальный АМКОДОР 2310, оснащенный манипулятором BMF 720.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, полуприцеп агрегатируется с машиной универсальной лесной BELARUS МУЛ-1221.

АМКОДОР 2310 предназначен для сбора, погрузки и транспортировки по территории лесосек, по волокам и лесовозным дорогам сортиментов и других круглых лесоматериалов к погрузочным площадкам, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ (грузоподъемность – 10 тонн).

Полуприцеп предназначен для эксплуатации в диапазоне температур окружающего воздуха от плюс 40 °С до минус 30 °С, характерных для Уральского региона.

В дальнейшем «АМКОДОР» планирует расширять линейку производимых лесовозных полуприцепов и увеличивать их поставки.
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