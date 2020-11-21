В январе-октябре 2020 г. организациями всех форм собственности Могилевской области построена 3151 новая квартира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 251,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 107,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 42,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 95,8 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 49 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 19,5% от общего ввода по области.