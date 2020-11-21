Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 ноября 2020 года выросло до почти 125,4 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 23 ноября 125 тыс. 482 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 104 тыс. 698 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1104 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1483 человека, число смертей от COVID-19 - на 8.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 3 млн. 091 тыс. 238 тестов.