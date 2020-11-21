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ЭКОНОМИКА РБ
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ В СТОЛИЦЕ ДО КОНЦА ГОДА НАПРАВЯТ 1,6 ТЫС. МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
15:44 23.11.2020
На улучшение жилищных условий до конца 2020 года направят 1,6 тыс. многодетных семей в столице. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
«В Минске в очереди на жилье состоит 6,3 тыс. многодетных. С начала года на улучшение жилищных условий уже направлено 2,4 тыс. таких семей, еще 1,6 тыс. получат направление до конца года. Для этих целей администрациям районов уже выделено 1536 квартир в 15 объектах строительства, в том числе в двух домах в Смолевичах. Сейчас идет сбор заявлений и распределение жилья между семьями. Только за минувшую неделю уже выделена 291 квартира. До конца года администрациям районов будет выделено еще 11 объектов строительства на 1629 квартир», - рассказала начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич.
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