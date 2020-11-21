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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1,4%, ОПТОВЫЙ – НА 2,1%
15:11 23.11.2020
В Могилевской области розничный товарооборот в январе-октябре 2020 г. составил 3748,8 млн рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12 рублей против 11,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,3% розничного товарооборота области, в январе-октябре 2020 г. составил 3421,2 млн рублей, или 102,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-октябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 2255,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,1% к уровню января-октября 2019 г.
Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2020 г. составил 148,5 млн рублей, или 85,4% в сопоставимых ценах к уровню января – октября 2019 г.
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