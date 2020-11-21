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ЭКОНОМИКА РБ
НА ГОДОВЫХ ТОРГАХ БУТБ РЕАЛИЗОВАНА ДЕЛОВАЯ ДРЕВЕСИНА НА BR500 МЛН
14:58 23.11.2020
По результатам годовых биржевых торгов, состоявшихся на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), реализовано 3,93 млн куб. м древесины в заготовленном виде ресурса 2021 г. на общую сумму свыше Br500 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по сравнению с прошлым годом объем продаж в натуральном выражении вырос на 14%. Таким образом, нынешние торги стали самыми крупными за всю историю их проведения. В торговых сессиях приняли участие порядка 900 покупателей, что почти вдвое больше, чем в 2019 г.
На фоне повышенного спроса на древесину организациями различной формы собственности выкуплено 95% от общего объема древесного сырья, выставленного на годовые торги. При этом на долю частных деревообработчиков пришлось 74% от всего объема реализации.
Деревообрабатывающие предприятия, которым не удалось полностью удовлетворить свою потребность в деловой древесине на годовых торгах, смогут докупить необходимый объем ресурса в ходе квартальных биржевых торгов, запланированных на 3-4 декабря 2020 г.
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