По результатам годовых биржевых торгов, состоявшихся на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), реализовано 3,93 млн куб. м древесины в заготовленном виде ресурса 2021 г. на общую сумму свыше Br500 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по сравнению с прошлым годом объем продаж в натуральном выражении вырос на 14%. Таким образом, нынешние торги стали самыми крупными за всю историю их проведения. В торговых сессиях приняли участие порядка 900 покупателей, что почти вдвое больше, чем в 2019 г.

На фоне повышенного спроса на древесину организациями различной формы собственности выкуплено 95% от общего объема древесного сырья, выставленного на годовые торги. При этом на долю частных деревообработчиков пришлось 74% от всего объема реализации.

Деревообрабатывающие предприятия, которым не удалось полностью удовлетворить свою потребность в деловой древесине на годовых торгах, смогут докупить необходимый объем ресурса в ходе квартальных биржевых торгов, запланированных на 3-4 декабря 2020 г.