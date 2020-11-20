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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ НЕ ЗА СЧЕТ РАБОТЫ НА СКЛАД - МИНИСТР


13:57 23.11.2020

Экономика Беларуси восстанавливается не за счет работы на склад. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков 20 ноября 2020 года во время посещения производственного участка Свислочской фабрики лозовой мебели ОАО «Гроднопромстрой».

«С июля сформировалась устойчивая тенденция, когда экономика прирастает ежемесячно. Причем восстановление происходит не за счет работы на склад, а в результате реальных продаж, в том числе, на экспорт», – подчеркнул Александр Червяков.

По его словам, с июня складские запасы в промышленности сократились почти на 600 миллионов рублей.

«За октябрь снизилось соотношение запасов к среднемесячному объему производства на 0,2 процентных пункта, хотя обычно осенью оно увеличивается. Фактически с учетом влияния цен в этом году на складах находится меньше товаров, чем в прошлом. Уменьшилась и «внешняя дебиторка»: за сентябрь на 36 миллионов долларов, а просроченная – на 65. Это говорит о росте продаж белорусской продукции за «живые» деньги», - сказал чиновник.
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