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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВЫРОСЛО НА 1,6%
13:42 23.11.2020
В январе-октябре 2020 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 8245,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,6% к уровню января-октября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 143,6%, в обрабатывающей промышленности – 101,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 102,9% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,4%.
Индекс промышленного производства в октябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2019 г. составил 107%, с сентябрем 2020 г. – 107,8%.
Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января-октября предыдущего года в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха – на 27,5%, изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 9,5%, химических продуктов – на 7,8%, прочих готовых изделий, ремонту, монтажу машин и оборудования – на 5,2%, резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов – на 0,8%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – на 0,2%.
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