ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ИСПЫТАНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ БОЕВОЙ МАШИНЫ ИЗ СОСТАВА ЗРК «ОСА» ПРОДЛЯТСЯ ДО АПРЕЛЯ 2021 ГОДА


13:22 23.11.2020

Специалисты ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» в результате ряда инициативных опытно-конструкторских работ по модернизации боевой машины ЗРК «Оса» создали новый перспективный образец вооружения 9А33-2Б.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, боевая машина 9А33-2Б отличается улучшенными характеристиками по обнаружению и поражению воздушных целей, высоким уровнем помехозащищенности, наличием тренажно-иммитационной аппаратуры и рядом других возможностей. Одним из достоинств боевой машины является измененная компоновка оборудования и вооружения, адаптированная к шасси отечественного производства МАЗ.

С целью подтверждения заявленных характеристик и возможности принятия ее на вооружение Вооруженных Сил организовано проведение исследовательских испытаний первого образца вооружения в одной из воинских частей ВВС и войск ПВО, которые начались в ноябре текущего года и продлятся до апреля 2021 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.11.2020
валюта курс
EUR 3.0300
USD 2.5522
RUB 3.3559
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0300 +0.0014
USD 2.5522 -0.0042
RUB 3.3559 +0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0330 3.0340
USD 2.5530 2.5570
RUB 3.3600 3.3660
подробнее

Конвертация в банках
на 23.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1890
EUR/RUB 90.0000 90.5000
USD/RUB 75.9000 76.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте