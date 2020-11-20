Специалисты ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» в результате ряда инициативных опытно-конструкторских работ по модернизации боевой машины ЗРК «Оса» создали новый перспективный образец вооружения 9А33-2Б.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, боевая машина 9А33-2Б отличается улучшенными характеристиками по обнаружению и поражению воздушных целей, высоким уровнем помехозащищенности, наличием тренажно-иммитационной аппаратуры и рядом других возможностей. Одним из достоинств боевой машины является измененная компоновка оборудования и вооружения, адаптированная к шасси отечественного производства МАЗ.

С целью подтверждения заявленных характеристик и возможности принятия ее на вооружение Вооруженных Сил организовано проведение исследовательских испытаний первого образца вооружения в одной из воинских частей ВВС и войск ПВО, которые начались в ноябре текущего года и продлятся до апреля 2021 года.