ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ПОДРОС НА 0,4%

13:00 23.11.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-октябрь 2020 г. в текущих ценах составил 8123,1 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области составил 100,4% к уровню января-октября 2019 г.