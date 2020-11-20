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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 ДЕКАБРЯ ИЗМЕНЯТСЯ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «А1 КОШЕЛЕК»
12:26 23.11.2020
Унитарное предприятие «А1» вносит изменения в условия оказания услуги «А1 кошелек», предоставляемой через универсальное бесплатное приложение A1 banking.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 1 декабря 2020 года изменится размер абонентской платы услуги – теперь она составит 3,90 рубля в месяц.
Кроме того, с декабря изменится размер комиссии по переводам с карты на карту в рамках сервиса A1 banking. Новый размер комиссии составит 1,5% от суммы перевода, но не менее 2,05 рубля.
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