Унитарное предприятие «А1» вносит изменения в условия оказания услуги «А1 кошелек», предоставляемой через универсальное бесплатное приложение A1 banking.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 1 декабря 2020 года изменится размер абонентской платы услуги – теперь она составит 3,90 рубля в месяц.

Кроме того, с декабря изменится размер комиссии по переводам с карты на карту в рамках сервиса A1 banking. Новый размер комиссии составит 1,5% от суммы перевода, но не менее 2,05 рубля.