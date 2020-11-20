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ЭКОНОМИКА РБ
В УПРАВЛЕНИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ СТОЛИЦЫ НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
12:00 23.11.2020
Распоряжением председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева на должность начальника управления городского хозяйства и энергетики с 17 ноября назначен Александр Раковщик. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Ранее он работал заместителем начальника главного управления организационно-кадровой работы Мингорисполкома.
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