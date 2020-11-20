В январе-октябре 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Могилевской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2362,9 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-октябрем 2019 г. в сопоставимых ценах на 4,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1889,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 7,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 185,5 тыс. тонн, что на 3,9% больше, чем в январе – октябре 2019 г., молока произведено 593,7 тыс. тонн (на 4,9% больше), яиц – 260,2 млн штук (на 1,1% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 179,5 тыс. тонн и по сравнению с январем – октябрем 2019 г. увеличилось на 4,5%, молока произведено 563,7 тыс. тонн (на 5,5% больше), яиц – 197,5 млн штук (на 2% больше).

На 1 ноября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях поголовье крупного рогатого скота насчитывало 520,9 тыс. голов, в том числе коров – 172 тыс. голов. Численность свиней составила 143,2 тыс. голов.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 1073,7 тыс. тонн (137,1% к 2019 году) при средней урожайности 33,7 центнера с одного гектара убранной площади, рапса – 84,3 тыс. тонн (140,7%) при средней урожайности 21 центнер.

Картофеля накопано 95,3 тыс. тонн при средней урожайности 317 центнеров с одного гектара. На начало ноября текущего года овощи убраны с 94,7% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 11,8 тыс. тонн при средней урожайности 194 центнера с одного гектара. Кукуруза на зерно убрана с 31% площадей, подлежащих уборке. Намолочено кукурузы 89,5 тыс. тонн при средней урожайности 65,5 центнера.

Свекла сахарная убрана с 87,3% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной составил 334 тыс. тонн при средней урожайности 431 центнер с одного гектара.

На 1 ноября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 222,9 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 60,3 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 46,3 тыс. гектаров.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 ноября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1512,7 тыс. тонн кормовых единиц, или 111,7% к 1 ноября 2019 г., из них кормов из трав – 1093 тыс. тонн (105,3%). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 26,4 центнера кормовых единиц, что на 13,8% больше, чем на соответствующую дату 2019 года, из них кормов из трав – 27,9 центнера (на 5,7% больше).