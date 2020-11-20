Минский завод колесных тягачей поставил новое шасси МЗКТ-750004-10 в адрес ОАО «Риат» (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, четырехосное полноприводное шасси (8х8) предназначено под монтаж специализированного оборудования массой до 29,7 т.

Данное шасси VOLAT относится к категории N3G в соответствии с ГОСТ 31286, является внедорожным большегрузным транспортным средством, предназначенным для эксплуатации преимущественно вне автомобильных дорог общего пользования, может эксплуатироваться на дорожных покрытиях, рассчитанных на пропуск транспортных средств с соответствующими массовыми параметрами.

На шасси VOLAT установлен двигатель ЯМЗ-653 (308,8 кВт) экологического класса Евро-5 в паре с механической девятиступенчатой коробкой передач собственного производства.

Межосевые и межколесные дифференциалы имеют принудительную блокировку из кабины водителя. Привод механизма блокировки – электропневматический.

Колеса – односкатные, шины – 16.00 R 20 пневматические, бескамерные. Имеется система регулирования давления воздуха в шинах.

Кабина – цельнометаллическая, двухместная, оснащена интегрированной системой микроклимата с автоматическим поддержанием температуры. Топливный бак на 500 л.

Шасси будет использоваться под монтаж современной высокопроизводительной вакуумной установки. Вакуумная техника успешно решает задачи промышленного клининга горных комбинатов или металлургических заводов по беспылевой очистке внутренних помещений, пересыпных станций и вагоноопрокидывателей, территорий причалов и складов, пожарных проездов, автомобильных и железнодорожных магистралей, тем самым эффективно реализуя экологическую программу.

Проект ОАО «РИАТ» реализовывается при поддержке Фонда развития промышленности Российской Федерации.