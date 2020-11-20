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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОСТАВИЛА 5,1%
10:43 23.11.2020
За январь-сентябрь 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 6,1%, рентабельность продаж – 5,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 октября 2020 г. составила 2849,4 млн рублей, в том числе просроченная – 948 млн рублей, или 33,3% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 октября 2020 г. составила 5881,7 млн рублей, в том числе просроченная – 1084,5 млн рублей, или 18,4% от общего объема кредиторской задолженности.
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