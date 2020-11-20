На выставке China International Agriculture Machinery-2020 состоялась презентация новой модели трактора BELARUS-3523 мощностью 350 л.с.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ», презентация состоялась на стенде компании China First Heavy Industries – партнера ОАО «МТЗ».

Особенности новинки – электромеханическая трансмиссия CRRC и дизельный двигатель CUMMINS. Посетители стенда смогли не только визуально оценить модель, но и провести тест-драйв.

По подсчетам организаторов, стенд с трактором BELARUS посетили более 2 тыс. человек, подавляющее большинство которых – профессиональная аудитория. Посетителями были отмечены сразу несколько преимуществ представленной модели.

В частности, новаторская система электромеханической трансмиссии – технологическое преимущество нового поколения. Также не остались без внимания передний/задний ВОМ и подъемное устройство, которые значительно повышают функциональность трактора. Кроме того, были отмечены высокое качество и надежность материалов, используемых для производства механического оборудования.

Международная выставка China International Agriculture Machinery-2020 – единственное широкомасштабное выставочное мероприятие сельскохозяйственной техники в Китае в нынешнем году. Она прошла в городе Циндао с 13 по 15 ноября. На площади в 200 тыс. кв. м были размещены стенды более 1,8 тыс. экспонентов. Выставку посетили около 120 тыс. человек.