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ЭКОНОМИКА РБ


РОСТ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 3,5%


09:24 23.11.2020

Реальные располагаемые денежные доходы населения Могилевской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-сентябре 2020 г. составили 103,5% к уровню января-сентября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход – 7,6%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты
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