МАЗ выпустил первый в мире автокран грузоподъемностью 32 тонны, которому благодаря облегченным конструкциям не требуется специальное разрешение для езды по обычным дорогам.

Первые два экземпляра уже передали покупателю – «Белоруснефти».

Новый автокран КС-5571BY-H-22 – первый в своем роде. Разработчикам удалось существенно облегчить шасси и снизить нагрузку на оси, что позволяет автомобилю свободно перемещаться без вреда для дорожного покрытия. И в отличие от зарубежных аналогов, ему не требуется специальное разрешение на дорогах общего пользования.

Автокран собран на заводе «Могилевтрансмаш» и обладает одним из лучших шасси – МАЗ-6302С5-529-080 с колесной формулой 6х6. Полная масса автокрана составляет 24,5 тонны. При этом нагрузка распределена грамотно: на переднюю ось – 7,5 тонны, на заднюю тележку – 17.

Спецмашина может выполнять все работы, требующие повышенной грузоподъемности. Стрела «вылетает» максимум на 28 метров со скоростью до 13,3 метров в минуту, а предельная высота подъема достигает 30,4 метра. Грузоподъемность миди (на канатах) – 32 тонны.

«В определенной мере это белорусское ноу-хау – только конструкторам МАЗ удалось создать облегченное шасси 6х6 и соединить его с надстройкой. Для организаций, которые используют автокраны, это прорыв. Теперь они смогут существенно экономить время и деньги при эксплуатации спецтехники. У новинки огромный потенциал как внутри страны, так и за рубежом. И мы рады, что первым ее получил наш постоянный партнер – компания «Белоруснефть», где такой автокран особенно полезен», – отметил начальник управления продаж специальной техники и шасси ОАО «МАЗ» Юрий Пивоваров.

Вместе с двумя 32-тонными «первенцами» «Белоруснефти» передали еще один автокран, но уже меньшей грузоподъемностью – 25 тонн. Он также разработан на Минском автозаводе, а собран на площадях филиала в Могилеве.

Помимо Беларуси, новый 32-тонный автокран может получить развитие в других странах. В частности, на него ожидается высокий спрос в России.