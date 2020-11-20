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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАРПЛАТА БОЛЕЕ 830 ТЫСЯЧ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ БЕЛАРУСИ С 1 ЯНВАРЯ УВЕЛИЧИТСЯ НА 5,4%
17:56 20.11.2020
В соответствии с постановлением Совета министров № 659 от 18 ноября 2020 г. с 1 января 2021 года базовая ставка для бюджетных организаций установлена в размере 195 рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, по сравнению с 2020 годом она выросла на 10 рублей, или на 5,4%. Данный размер определен с учетом прогноза основных параметров социально-экономического развития Республики Беларусь.
Базовая ставка является основным элементом тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
Таким образом, данная мера затронет более 830 тысяч работников бюджетной сферы.
За январь-сентябрь 2020 года темп роста номинальной начисленной заработной платы работников бюджетных организаций по сравнению с соответствующим периодом 2019 года составил 119,8%, реальный темп роста – 113,9%.
При этом в текущем году наблюдается опережающий темп роста заработной платы в бюджетной сфере над темпами роста заработной платы в стране.
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