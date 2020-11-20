В Гродненской области розничный товарооборот в январе-октябре 2020 г. составил 4 344,3 млн рублей, или 99,5% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,9 рубля против 13,1 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,6% розничного товарооборота области, в январе-октябре 2020 г. составил 3 807,1 млн рублей, или 101% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2020 г. составил 161,3 млн рублей, или 82,3% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.

В январе-октябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 2350 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,5% к уровню января-октября 2019 г.