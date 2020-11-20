За январь-сентябрь 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 11,4%, рентабельность продаж – 8,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 октября 2020 г. составила 21,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,9 млрд рублей, или 13,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2020 г. составила 21,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,5 млрд рублей, или 6,9% от общего объема кредиторской задолженности.