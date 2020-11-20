В январе-октябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 20 млн. тонн грузов, или 95,7% к январю-октябрю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 2 809,8 млн тонно-километров, или 98,3% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-октябре 2020 г. воспользовались 93,5 млн человек, или 82,8% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 700,3 млн пассажиро-километров, или 76,2% к уровню января-октября 2019 г.