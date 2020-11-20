Администрация СЭЗ «Брест» продолжает совершенствовать и развивать инженерно-транспортную инфраструктуру промышленных площадей свободной экономической зоны.

Как сообщает сайт СЭЗ, наиболее перспективной инвестиционной площадкой является производственный участок «Аэропорт» общей площадью 1207 га. Участок расположен в 3 км восточнее Бреста, рядом с автострадой М1/Е30 (Брест-Минск-Москва), в непосредственной близости от аэропорта «Брест».

Значительная часть участка уже обеспечена необходимой инженерной инфраструктурой, включая энергоснабжение, газо- и водоснабжение, канализацию, телефонизацию. Это позволило субъектам хозяйствования СЭЗ разместить здесь десять предприятий. Еще два находятся в стадии строительства.

В настоящее время ведется строительство инженерно-транспортных коммуникаций на инвестиционной площадке, получившей название «Итальянский промышленный округ». Указанная территория занимает 26 га, из которых 20 га предусмотрены непосредственно для строительства производственных мощностей резидентов СЭЗ. На территории округа уже возведены трансформаторная подстанция мощностью 5 МВт, а также канализационная насосная станция.

Кроме того, прокладываются улично-дорожная сеть, водопровод и ливневая канализация. Работы выполняются подрядчиком – УП «Брестводстрой». Непосредственный контроль за ходом строительства осуществляют специалисты отдела территориального развития администрации СЭЗ «Брест». Завершение работ запланировано на 2021 год.