В январе-октябре 2020 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 10 420 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню января-октября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 96%, в обрабатывающей промышленности – 100,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 96,7% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,3%.

Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января-октября предыдущего года в производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры на 47,1%, изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 27,3%, продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 3,7%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 2,2%.