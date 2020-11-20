В консолидированный бюджет Гродненской области за январь-сентябрь 2020 года поступило 2 041,8 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 961,8 млн рублей, местные бюджеты – 1 080,0 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 96,5% или 1 970,4 млн рублей.

Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере 37,2 млн рублей, физическими лицами внесено в бюджет 34,1 млн рублей, что составляет 1,8% и 1,7% соответственно.

Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета занимают акцизы – 34,8%, налог на добавленную стоимость – 21,2% и подоходный налог – 20,8%.