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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 2,0 МЛРД РУБЛЕЙ
17:21 20.11.2020
В консолидированный бюджет Гродненской области за январь-сентябрь 2020 года поступило 2 041,8 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 961,8 млн рублей, местные бюджеты – 1 080,0 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 96,5% или 1 970,4 млн рублей.
Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере 37,2 млн рублей, физическими лицами внесено в бюджет 34,1 млн рублей, что составляет 1,8% и 1,7% соответственно.
Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета занимают акцизы – 34,8%, налог на добавленную стоимость – 21,2% и подоходный налог – 20,8%.
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