ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СНИЗИЛСЯ НА 0,6%

17:16 20.11.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-октябрь 2020 г. в текущих ценах составил 9867,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,6% меньше к уровню января-октября 2019 г.