|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУСНЕФТЬ ПРИОБРЕЛА ТЕХНИКУ «АМКОДОР» ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕПРОВОДА ГОМЕЛЬ-ГОРКИ
17:02 20.11.2020
Компания «Белоруснефть» приобрела два форвардера АМКОДОР 2662.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, специально для «Белоруснефти» в холдинге «АМКОДОР» машины доработали для строительства нефтепровода «Гомель–Горки».
Оба форвардера дооснащены дополнительными платформами, на которых нефтяники разместили дизель-генераторные установки, сменные кассеты для газовых баллонов, сварочное и вспомогательное оборудование. Также на агрегатах установлены грузовые крюки для подъема и опускания на строящийся трубопровод палатки, где размещен автоматизированный комплекс орбитальной сварки.
Молель «АМКОДОР 2662» также оснащена передним отвалом, что дает возможность в случае необходимости очистить и подготовить площадку для работ без дополнительной техники.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2020
Курсы в банках
на 20.11.2020
Конвертация в банках
на 20.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте