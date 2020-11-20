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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУСНЕФТЬ ПРИОБРЕЛА ТЕХНИКУ «АМКОДОР» ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕПРОВОДА ГОМЕЛЬ-ГОРКИ


17:02 20.11.2020

Компания «Белоруснефть» приобрела два форвардера АМКОДОР 2662.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, специально для «Белоруснефти» в холдинге «АМКОДОР» машины доработали для строительства нефтепровода «Гомель–Горки».

Оба форвардера дооснащены дополнительными платформами, на которых нефтяники разместили дизель-генераторные установки, сменные кассеты для газовых баллонов, сварочное и вспомогательное оборудование. Также на агрегатах установлены грузовые крюки для подъема и опускания на строящийся трубопровод палатки, где размещен автоматизированный комплекс орбитальной сварки.

Молель «АМКОДОР 2662» также оснащена передним отвалом, что дает возможность в случае необходимости очистить и подготовить площадку для работ без дополнительной техники.
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