Компания «Белоруснефть» приобрела два форвардера АМКОДОР 2662.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, специально для «Белоруснефти» в холдинге «АМКОДОР» машины доработали для строительства нефтепровода «Гомель–Горки».

Оба форвардера дооснащены дополнительными платформами, на которых нефтяники разместили дизель-генераторные установки, сменные кассеты для газовых баллонов, сварочное и вспомогательное оборудование. Также на агрегатах установлены грузовые крюки для подъема и опускания на строящийся трубопровод палатки, где размещен автоматизированный комплекс орбитальной сварки.

Молель «АМКОДОР 2662» также оснащена передним отвалом, что дает возможность в случае необходимости очистить и подготовить площадку для работ без дополнительной техники.