В январе-октябре 2020 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3 372,6 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-октябрем 2019 г. в сопоставимых ценах на 6,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2830,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 9,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 265,1 тыс. тонн, что на 8,7% больше, чем в январе – октябре 2019 г., молока произведено 1 160,7 тыс. тонн (на 7,7% больше), яиц – 381,4 млн штук (на 14,2% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 256,4 тыс. тонн и по сравнению с январем – октябрем 2019 г. увеличилось на 9,2%, молока произведено 1 130,1 тыс. тонн (на 8,2% больше), яиц – 302,1 млн штук (на 20,1% больше).

На 1 ноября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 688,3 тыс. голов, или 100,04% к уровню 1 ноября 2019 г., в том числе коров – 223,1 тыс. голов (на 0,1% больше). Численность свиней составила 628,1 тыс. голов, что на 10,4% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

Сельскохозяйственными организациями области в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 1 544,1 тыс. тонн (129,3% к 2019 году) при средней урожайности 47,2 центнера с одного гектара убранной площади, рапса – 195,3 тыс. тонн (119,4%) при средней урожайности 34,7 центнера.

Картофеля накопано 85,9 тыс. тонн, при средней урожайности 242 центнера с одного гектара.

На начало ноября текущего года овощи убраны с 85,9% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 18,9 тыс. тонн при средней урожайности 265 центнеров с одного гектара.

Кукуруза на зерно убрана с 69,8% площадей, подлежащих уборке. Намолочено кукурузы 141,8 тыс. тонн при средней урожайности 87,1 центнера.

Свекла сахарная убрана с 69,8% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной составил 820,9 тыс. тонн при средней урожайности 460 центнеров с одного гектара.

На 1 ноября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 224,1 тыс. гектаров, или на 2,5% больше, чем на аналогичную дату 2019 года. Посевная площадь под озимый рапс составила 62,7 тыс. гектаров (на 6,5% больше). Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 107 тыс. гектаров.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 ноября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 2 616,7 тыс. тонн кормовых единиц, или 115,1% к 1 ноября 2019 г., из них кормов из трав – 1 542,2 тыс. тонн (113,2%). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 39,4 центнера кормовых единиц, что на 11,9% больше, чем на соответствующую дату 2019 г., из них кормов из трав – 30,2 центнера (на 13,1% больше).