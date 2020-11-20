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ЭКОНОМИКА РБ


ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ 1 ДЕКАБРЯ


16:41 20.11.2020

Онлайн-конференция «Развитие деревообрабатывающей и мебельной промышленности Беларуси в условиях COVID-19» пройдет 1 декабря2020 года.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», спикеры из Беларуси, Польши и Украины поделятся аналитикой текущего состояния отрасли и предложениями по работе в новых рыночных условиях.

В конференции примут участие эксперты из международных компаний IKEA, IMAC, Licon, концерна «Беллесбумпром», инвестиционной компании Uniter, Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси.

Спикеры расскажут о стратегии развития деревообрабатывающей промышленности Беларуси, изменениях на зарубежных рынках во время мировой пандемии, поделятся инструментами повышения эффективности производства и наращивания экспорта.

Мероприятие состоится на платформе Peregovorka. Участие бесплатное при предварительной регистрации.

IMAC - международная компания по разработке и комплексному оснащению технологических линий для производителей дверей, стульев, мебели, мебельных фасадов, окон и многого другого. Создает специальные станки и устройства механизации и автоматизации производственных процессов.

Licon - один из ведущих поставщиков технических нетканых материалов для мебели, а также пиломатериалов и плитных материалов в Польше и за рубежом. С 2015 года владеет производственной линией Spunbond в Китае.

Uniter - лидер на рынке инвестиционно-банковских услуг и финансового консультирования в Беларуси. Консультирует по сделкам слияния и поглощения, привлечению финансирования в бизнес и проекты, стратегическое консультирование и услуги по реструктуризации задолженности.

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности - объединение 19 организаций государственной и частной форм собственности для защиты интересов ее членов, содействия развитию частных инициатив, принятия защитных мер от демпинга третьих стран на объединенном рынке и др.
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