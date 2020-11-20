Комитет «Гомельоблимущество» провел торги по продаже недвижимости в Гомеле и в Гомельской области, на которых продано 6 из 13 выставленных лотов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу Беларуси, возможностями электронной торговой площадки Белорусской универсальной товарной биржи воспользовались пять покупателей, а один – приобрел объект на классических торгах.

В ходе аукционов был продан бывший детский сад площадью более 500 кв. м в Рогачевском районе, который будет использоваться новым собственником для ведения подсобного хозяйства.

За здание клуба в Гомеле и гараж в Петрикове боролись по 2 участника. Объекты были выставлены со снижением цены на 80% и проданы более чем за 83 и 23 тысячи рублей соответственно.

Шансом быть единственным участником торгов воспользовались 2 претендента на покупку, которые приобрели объекты по начальной цене, равной базовой величине.

Кроме того, на аукционе был продан Дворец в Наровле. До этого было семь попыток реализовать его, но только на 8 торгах здание нашло своего покупателя.