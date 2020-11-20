Лукашенко считает важным обсудить возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, который в Беларуси сейчас длится до достижения детьми трех лет и является одним из самых продолжительных в мире. Об этом он заявил сегодня во время визита на «Гомсельмаш».

«Эти вопросы собрали, и в правительство я недавно направил, и депутатам — обсуждайте, советуйтесь со своими избирателями и потом придете, внесете президенту, будем принимать решения. То есть мы не приняли ни по одному вопросу решения, но эти вопросы — в повестке дня. Сделаем так, как лучше для людей и для государства», - сказал Лукашенко.